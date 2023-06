POC ipagdiriwang ‘Araw ng Olympics’

ISESELEBRA ng Philippine Olympic Committee (POC) ang Olympic Day ngayon, Biyernes (Hunyo 23), sa pamamagitan ng isang tradisyunal na pagtakbo pagkatapos ay ibibigay na ang mga insentibo sa mga medalist na atleta sa nagdaang Cambodia Southeast Asian Games nakaraang buwan.

Pangungunahan ni POC President Rep. Abraham “Bambol” Tolentino ang seremonya na gaganapin taun-taon upang ipagdiwang ang pagkakatatag ng International Olympic Committee ni Baron Pierre de Coubertin noong Hunyo 23, 1894.

Magsisimula ang pagdiriwang ng Olympic Day sa alas-7 ng umaga sa University of the Philippines (UP) Track and Field Oval sa Diliman, Quezon City.

Kasama ni Tolentino ang mga miyembro ng Philippine Olympian Association sa pangunguna ng pangulo nitong si Akiko Thomson at secretary general Stephen Fernandez pati mga kinatawan mula sa Special Olympics Philippines.

Isang 15 minutong zumba program ng mga atleta ng Special Olympics at seremonyal na paglalakad at pagtakbo sa paligid ng bagong oval ang nasa programa.

Magpapatuloy si Tolentino sa ceremonial turnover ng mga tseke sa mga medalyang atleta— na kumakatawan sa individual, doubles at team sports—sa Cambodia SEA Games.

Isasara ni Dean Francis Carlos “Kiko” Diaz ng UP College of Human Kinetics at POC deputy secretary-general Karen Tanchanco-Cabellero ang seremonya.

(Lito Oredo)