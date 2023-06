PNP aprub maging miyembro mga ex-MILF, MNLF

Aprubado sa Philippine National Police (PNP) na maging miyembro ang mga dating kasapi ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) at Moro National Liberation Front (MNLF).

Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, sa katunayan ay 7,000 mula sa 11,000 miyembro ng dalawang grupo ang pasado sa special qualifying exam ng National Police Commission (Napolcom) noong Mayo ng nakaraang taon habang 1,000 ang inendorso sa PNP ng Bangsamoro government.

Ani Fajardo, sumasailalim ngayon ang mga aplikante sa physical examination, medical examination at background checking.

Itinatakda ang special recruitment sa nasabing mga grupo alinsunod sa Republic Act 11054 o Organic Law For The Bangsamoro Autonomous Region In Muslim Mindanao (BARMM).

Binibigyan ng batas ng pagkakataon ang mga dating miyembro ng nasabing mga grupo na maging kaagapay ng pamahalaan para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa Mindanao.