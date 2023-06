Permanenteng evacuation centers, Isinulong ng Ako Bicol

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay nanawagan tayo sa Senado na aprobahan na ang panukalang batas ukol sa pagtatayo ng permanenteng evacuation centers sa mga lokal na pamahalaan.

Kaligtasan ng ating mga kababayan ang isinasaalang-alang sa pagtatatag ng mga permanenteng evacuation centers na ito. Nawa’y maaprubahan ang ating panukala upang maging maayos ang kalagayan ng ating mga kababayan sa mga hindi inaasahang sitwasyon tulad ng kalamidad o sakuna.

Napakahalaga ng mga permanenteng evacuation centers sa pagbibigay ng agaran at pansamantalang tirahan ng mga pamilya at indibiduwal na apektado ng mga natural o man-made disasters. Mahalagang mayroon tayong nakatalagang mga pasilidad upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng ating mga kababayan sa panahon ng krisis.

Nakasanayan na kasi ang paggamit ng public school buildings bilang evacuation centers ngunit kulang ang mga pasilidad nito para epektibong matulungan ang mga evacuees. Bukod dito, nagagambala rin ang pag-aaral ng mga mag-aaral habang okupado ang kanilang silid-aralan ng mga evacuees.

Kada taon, binibisita ang Pilipinas ng higit kumulang 20 bagyo. Bukod dito, 18 bulkan din ang aktibo sa bansa. Nasa ring of fire din ang Pilipinas kaya’t madalas ang paglindol at panganib ng tsunami. Kaya naman po napakahalagang makapagtayo tayo ng mga permanenteng evacuation center sa bawat lokal na pamahalaan.

Isang halimbawa na lamang ang pag-aalburoto ngayon ng Bulkang Mayo. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), pinanganambahan na maaari itong umabot ng tatlong buwan.

Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) noong June 19, higit sa 20,000 na ang nailikas at pansamantalang nanunuluyan sa 27 evacuation centers sa buong lalawigan ng Albay.

Inamin na rin ng tagapagsalita ng NDRRMC na si Raffy Alejandro na malaking hamon ang pangangalaga sa kalusugan at sanitation sa mga evacuation centers. May napaulat nang kaso ng diarrhea at respiratory problems sa mga evacuees. Mayroon ding nagpositibo sa COVID-19 kaya agad itong nilagay sa isolation center.

Maging ang Office of Civil Defense, itinutulak din ang pagtatayo ng mga permanent evacuation centers bilang long-term plan ng pamahalaan upang maging ligtas ang mga residente mula sa Bulkang Mayon.

Inaalala rin po ng marami na kapag tumindi ang pag-aalburoto ng bulkan, posibleng itaas na ang Alert Level 4. Ibig sabihin nito, madaragdagan ng isang kilometro ang danger zone na siya namang magpapalobo sa bilang ng mga taong magsisilikas patungong evacuation centers.

Bilang tugon sa dumaraming bilang ng evacuees, pinangunahan ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list nitong Hunyo 16, 2023 ang drilling para sa Level I – Jet Matic Pump Water System sa San Andres Elementary School sa Sto. Domingo, Albay.

Ang naturang paaralan ay pansamantalang nagsisilbing evacuation center ng mga kababayan natin mula sa Barangay Fidel Surtida at San Fernando na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon.

Layunin ng proyektong magbigay sa mga evacuees ang tuloy-tuloy na malinis na supply ng tubig na mahalaga may kalamidad man o wala.

Ang naturang paaralan ay isa lamang sa marami pang evacuation centers na palalagyan natin ng deep well water system upang may magamit silang malinis na tubig sa pansamantala nilang tinutuluyan.

Asahan po ninyong patuloy na umaalalay ang Ako Bicol at maghahatid ng tulong sa bawat Bicolano na nangangailangan sa panahon ng kalamidad.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!