PBBM binoldyak mga online lending, paluwagan

Pinag-iingat ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang publiko laban sa mga online lending at online paluwagan na namemerwisyo sa mga kapus-palad na Pilipino.

Sa harap na rin ito ng maraming reklamo ng pananakot, harassment at iba pang pamemerwisyong ginagawa ng mga online lending company kapag hindi nakakabayad ang mga pinautang.

Sinabi ng pangulo na hindi dapat agad maniwala sa magagandang alok ng mga ganitong kompanya lalo na kung hindi naman talaga kapani-paniwala.

“My advice to the public is that when you get a message and there is a deal being presented and it sounds too good to be true, it is. So, we just have to be very, very watchful and we have to be very, very careful and also be aware of the new technologies, of the new ways in which we can prevent these kinds of things. But it really comes down to the public,” anang pangulo.

Kaugnay naman sa online paluwagan, sinabi ng presidente na walang garantiyang siyento porsi­yentong ligtas ang mga inilalagak na pera kaya dapat pag-isipang mabuti bago pumasok sa ganitong mga transaksiyon.

“There is no such thing as 100 percent risk-free. There is no way to guarantee these enormous returns on what they are claiming, on the money that you put, that you give them,” dagdag ng pangulo.

Kapag marunong aniyang kumilatis ang publiko sa mga ganitong uri ng online transactions ay makakasigurong hindi mabibiktima at maiiwasan ang mga problema at pananakot na ginagawa ng mga kompanyang ganito ang uri ng linya ng negosyo.

“If the public is aware and knows and is able to spot because of the way that these scams are presented, then that is the best defense that we have,” wika ng pangulo.

Binilinan din ni Pangulong Marcos ang publiko na huwag basta-basta magbukas ng mga natatanggap na mensahe sa online dahil baka mayroong lamang virus ang mga ito.

Noong nakaraang linggo ay nag-viral sa social media ang reklamo laban sa ilang online lending matapos padalhan ng bulaklak ng patay at kabaong ang mga pumalya sa pagbabayad ng buwanang hulog. (Aileen Taliping)

