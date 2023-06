Pauleen nakiiyak kay Vic

Wala si Pauleen Luna sa ginanap na mediacon ng TVJ at Legit Dabarkads sa TV 5.

Kapansin-pansin din naman na wala rin siya sa hanay ng Legit Dabarkads na mapapanood bilang mga host ng still untitled noontime show ng TVJ starting July 1.

Pero wala man physically, nakita raw ng misis ni Vic Sotto ang mga naging ganap sa mediacon dahil nakatutok daw siya sa Facebook live, kaya naman napanood din daw niya nang hindi mapigilan ng mister na umiyak at sobrang naging emosyonal.

Nang tanungin nga namin si Pauleen tungkol dito, ito na, inamin niyang nang makita raw niya ang asawa sa ganoong emosyon, na ang tagal din na umiiyak, siya raw na nasa bahay lang ay umiiyak din.

Sabi ni Pauleen, “Naku, iyak din ako! Hindi kasi expressive ‘yang si Vic. He shows me that he’s strong, na okey lang lahat, pero kilala ko siya.

“I know that this has truly affected him kasi, that’s his life’s work, eh.”

Sa isang banda, mukhang may solid naman na dahilan si Pauleen kung bakit hindi muna siya makakasama ng TVJ at mga Dabarkads sa pagsisimula ng mga ito sa TV5 on July 1.

Kung ano ‘yon, abangan na lang natin, ha!

(Rose Garcia)