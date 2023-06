P10K reward vs sindikato sa bentahan ng dog meat

Nag-alok ng P10,000 pabuya ang Bacolod City Police Office (BCPO) sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon laban sa mga tao o grupong sangkot sa bentahan ng dog meat sa lungsod.

Sinabi ni BCPO acting Director Police Colonel Noel Aliño na maaari siyang tawagan sa 09695737167 at siya mismo ang personal na magbibigay ng pabuya kapag napatunayang totoo ang impormasyon ng mga ito.

Sa kasalukuyan ay wala pa aniya siyang natatanggap na reklamo o tip sa mga sangkot sa lumalaganap na bentahan ng dog meat sa siyudad.

Iginiit ni Aliño na ipinagbabawal ng Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 at RA 9482 o Anti-Rabies Act of 2007 ang pagmamalupit, pagkatay at pagkain ng mga karne ng aso.

Sa ilalim naman ng RA 9296 o Meat Inspection Code of the Philippines, ipinagbabawal ang pagkain ng mga karne ng aso dahil sa panganib ng mga dala nitong sakit o virus tulad ng rabies na makasasama sa kalusugan ng tao.