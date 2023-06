Minero binigti ang biyenan, inihulog bangkay sa minahan

Binigti umano ng isang minero ang kanyang biyenang babae at saka inihulog ang bangkay nito sa butas ng minahan sa Buenavista, Quezon.

Narekober ng mga tauhan ng Buenavista Police, Bureau of Fire Protection (BFP) at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) ang bangkay ng biktimang si Anastacia Buenafe, 50 anyos, sa butas ng minahan sa bulubunduking bahagi ng Sitio Taluto sa Barangay Cadet noong Miyerkoles ng hapon.

Nadiskubre ang krimen dahil nakonsensya ang suspek na si Deymar Abrincillo, 38 anyos, at ipinagtapat ito sa kanyang ninong na agad namang nakipag-ugnayan sa mga awtoridad para sa pagsuko ng una.

Sa ulat, nagtalo umano ang dalawa sa kanilang bukid noong Lunes dahil sa magulong relasyon ng suspek sa asawa nito na anak ng biktima.

Sa gitna ng kanilang pagtatalo, kumuha ng nylon cord ang suspek, binigti ang biktima at saka itinapon ang bangkay nito sa butas ng minahan.

Nasa kustodiya na ng Buenavista police ang suspek na nahaharap sa kasong murder. (Ronilo Dagos)