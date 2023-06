Mga Pinoy asa pa more na aasenso ‘Pinas

Marami pa ring Pilipino ang patuloy na umaasa na gaganda ang kalagayan ng Pilipinas at ang ekonomiya nito.

Ito ang saloobin ng mga respondent ng pinahuling PAHAYAG survey, ng PUBLiCUS Asia Inc. Sa survey na isinagawa noong Hunyo 7-12 at nilahukan ng 1,500 respondents­, pinulsuhan nila ang lagay ng bansa, ang national economic outlook, at ang household financial outlook.

Naobserbahan na ang persepsyon sa pambansang ekonomiya at gastos ng bawat pamilya ay nananatiling kalmado sa una at pangalawang tanong.

Nagpahayag naman ng pag-asa ang mga res­pondent hinggil sa current state (51%) at direks­yon ng bansa (68%) gayundin sa national economy (68%) at financial prospects (70%).

Karamihan sa mga nagkomento ng positibong pananaw ay mga edad 25 hanggang 29 at ‘yong mga nagtatrabaho sa gobyerno.

Samantala, ang mga edad na nasa pagitan ng 18 hanggang 24, pati na ang non-working demographic ang nagpahayag ng pagkadismaya sa lagay ng bansa, direksyon, at economic prospects.