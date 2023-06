Lucille Almonte kakasa para sa Lady Falcons

SUSUBUKANG buhatin nina senior players Lucille Almonte at Lorene Toring ang Adamson University (AdU) Lady Falcons sa Shakey’s National Invitational League sa susunod na buwan.

Nanatiling buo sa kanilang pangako ang dalawang beteranong collegiate spikers na tapusin ang sinimulang layunin sa San Marcelino-based squad matapos ang napabalitang paglisan ng mga mahahalagang players na sina ace playmaker Louie Romero, Rizza Cruz, Ckyle Tagisip, third-year spiker Kate Santiago at incoming sophomore Trisha Gayle Tubu.

Tinanggihan nina Almonte at Toring ang mga alok na makapaglaro sa iba’t ibang koponan sa Premier Volleyball League (PVL) upang manatili sa Adamson.

Nakatakdang iparada ang bagong coach ng koponan sa katauhan ni Adamson Baby Falcons girls team coach John Philip Yude, katulong sina assistants at Akari Chargers libero Sheila May “Bang” Pineda at Leo Miranda.

Makakasama nna Almonte at Toring sina Barbie Jamili, Jen Villegas, Martina Aprecio, Jules Lupena, Karen Verdeflor at incoming rookie sensation Shaina Nitura.

Pinalitan ni Yude si two-time NCAA champion at last season coach Jerry Yee na nakatakdang gabayan ang professional team na Farm Fresh Foxies sa 2023 PVL Invitational Conference na nakatakdang magsimula ang hatawan sa Hunyo 27.

Nakatakdang makatapat ng Adamson sa Super League ang UAAP champion na De La Salle University (DLSU) Lady Spikers at runner-up na National University (NU) Lady Bulldogs, back-to-back NCAA titlists College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers, runner-up Lyceum Lady Pirates, University of Perpetual Help Lady Altas, DLSU-Dasma Lady Patriots, Enderun Lady Titans, USPF Lady Panthers, USJR Lady Jaguars, NDDU Lady Kingfishers at JMC Lady Royals.

(Gerard Arce)