MAGLALARO sa darating na Linggo sa Anta 4×4 ang Keanzel at 3K Scent basketball.

Ipaparada nila ang mga player na kinuha nila sa AMA varsity team sa Team Keanzel 1.0 na sina Kobe Cruz, Gio Gonzales, Anjo Geronga, David Cruz at JC Yambao.

Sa 3K Scent 1.0 naman ay sina Ado Cruz, Japeng Del Pilar, Chris Bentulan, Cian Golloso at JP Magpayo.

Sa Keanzel 2.0 ay sina Earl Ceniza, Reed Baclig, Christian Camay, Richard Ibo, Jr. at Bobet Monteroza, samantalang sa 3K Scent 2.0 ay sina Cymond Santos, Thirds Del Rosario, Simeoun Peñano, Kyle Gutierez at Raiden Salao.

Kabilang naman sa Keanzel 3.0 sina Dandenver Sarmiento, EJ Magpayo, Christian Uykieng, Cian Golloso at Ajay Agravante.

Itong Anta 4×4 ay pangalawang taon na organized ng multi titled coaches na sina Jay Salvador at Cris Bautista.

***

Magse-semifinals na sa Elivon Basketball League sa Hunyo 24 na gaganapin sa Dumlao Gym sa pagitan ng Mandaluyong-JRU Alumni vs Boleros Basketball Team na binubuo nina team captain Richard Ibo, King Victorino at Jei Adorable at ang playing coach na si Paolo Reyes.

Binabati ko pala ang team captain ng 14U na si Dustin Bathan, co-captain na si Sam Paras at head coach Michael Perey, sina 16-under team captain Irus Chua at co-captain Justine Elduayan, smaging sina 18U team captain David Cruz, co-captain Andre Herrera at head coach David Cruz.