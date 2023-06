Kahit parehong busy: Dingdong, Marian ilulusot ang pelikula

Hindi pala maituturing na ‘bago’ ang latest project ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera.

May apat na taon na pala simula nang mabuo ang ‘Rewind’ na collaboration ng Star Cinema, APT Films, at Agosto Dos Media at pagbibidahan nga ng Kapuso Primetime King and Queen.

Nagka-pandemic kasi kaya ngayon lang ito magagawa.

Ayon kay Enrico Santos, nang tanungin daw sila ni Dingdong kung willing ba silang hintayin kung kailan magiging ready ang aktor at si Marian, positibo raw ang naging sagot ng Star Cinema.

At sabi pa ni Enrico, na isa sa mga writer ng nasabing pelikula, kasi wala raw puwedeng gumawa ng nasabing proyekyo kundi sina Dingdong at Marian lang.

Nang isulat din daw nila ang script, ang partikular na kilig ng DongYan ang pinagbasehan nila.

“May kilig sila na hindi natin maintindihan, pero sa kanila lang,” sabi ni Enrico.

Tinanong din daw sina Dingdong at Marian kung sakali nga at hindi mag-swak ang schedules nila if willing ba sila na iba ang maging katambal, pareho “No” ang naging sagot ng mag-asawa.

“Tinanong nga ako kung kailangan talagang gawin at wala ako, itutuloy daw? Sabi ko hindi hindi. Kasi, sana kasama ko siya (Marian). Kasi, always talaga… I always look forward to working with her. Whether in television, mas lalo na ngayon sa big screen, dahil ang tagal naming hindi nagsama,” sey ni Dingdong.

Si Marian naman na nagbabalik pag-arte at magsisimula na rin ng taping para sa primetime series niya sa GMA-7, ang ‘Against All Odds,’ heto’t may ‘Rewind’ pa sila ni Dingdong na balik-tambalan nila sa pelikula after 13 years.

“Kaya no’ng sinabi sa akin ni Direk Mike (Tuviera) na, ‘Yan, may soap ka, may ganito ka… sure ka?’ Sabi ko, ‘Hindi, gagawin ko ‘yan kahit mahirapan ako sa schedule.’ Kahit na ‘yung mga anak ko, ‘Mama, Mama,’ ‘Anak, diyan ka na muna ha, magtatrabaho ako.’ So, walang dahilan (para hindi matuloy).”

Kuwento tungkol sa pamilya na may magic realism at second chances daw ang takbo ng kuwento ng ‘Rewind’. Parehong bet na bet agad nina Dingdong at Marian ang movie, na script pa lang daw, nasabi na nila na gusto nilang gawin at ito ang pelikulang alam nilang puwede nilang ipagmalaki sa kanilang dalawang anak.

Ang director ng movie ay si Mae Cruz-Alviar.

Una na naming naisulat na ang pelikulang ito ay ipapasok para sa 2023 Metro Manila Film Festival, but since inaayos pa rin ang schedule para sa shooting at wala pa namang official na announcement for MMFF, tahimik pa ang lahat tungkol sa plano nilang pagsali sa nasabing filmfest.