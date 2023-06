Jamie Lim inilantad kaseksihan sa Greece

NILULUBOS ni Pinay karateka Jamie Christine Lim ang kanyang pagpapahinga matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay sa nakalipas na sinalihang magkakasunod na internasyunal na torneo sa pagtatampisaw at pagbabad sa malinis at malinaw sa tubig ng Klima Beach Aegina sa Aegina, Greece.

Ang 2019 at 2023 Southeast Asian Games gold medalist sa kumite 61kgs ay inilantad ang kanyang kaakit-akit na mga kurbada at matinding kaseksihan habang kasama ang mga malalapit nitong kaibigan.

“Ninjas,” post lamang ng magandang summa cum laude graduate ng BS Mathematics course sa University of the Philippines-Diliman.

Maliban sa pilak na nakuha ss 2023 Cambodia team kumite at dalawang tansong medalya sa 2021 Hanoi Individual Kumite 61kgs at team kumite ay nagawa din magwagi ni Lim ng pilak sa Asian Championships noong 2021 sa Almaty, Kazakhstan sa kumite 61kgs.

(Lito Oredo)