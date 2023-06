Jade Bornea masusing inaaral estilo ng kasapakang kampeon

PINAG-AARALAN ng kampo ni Filipino challenger Jade “Hurrican” Bornea ang estilo at kapasidad ng makakatapat na si International Boxing Federation (IBF) junior bantamweight champion Fernando “Pumita” Martinez ng Argentina sa kanilang pagtatapat sa Linggo ng umaga (oras sa Pilipinas) sa The Armory sa Minneapolis, Minnesota sa Amerika.

Tatangkain ni Bornea (18-0, 12KOs) na maagaw ang titulong dating pinaghaharian ng kababayang si Jerwin “Pretty Boy” Ancajas na dalawang beses yumuko kay Martinez (15-0, 8KOs) sa bisa ng unanimous decision.

Gayundin ang mapanatiling walang bahid ng pagkatalo at mabigyan ng unang kabiguan ang Argentinian boxer sa pro-boxing career nito.

Nabigyan ng tagubilin ni Ancajas ang dating 2012 Youth World Championships bronze medalist para talunin ang unbeaten Argentinian boxer na mas lalo pang determinado sa pagiging malaking underdog.

“He said to take care of my head and not to be cornered,” wika ni Bornea patungkol sa maaaring ipukol ni Martinez sa laban kasunod ng isinagawang training camp ng grupo sa Knucklehead Boxing Gym sa Las Vegas, Nevada sa pangunguna ni head coach Ernel Fontanilla.

“Every fight is not easy. We know Martinez is a pressure fighter, he can throw a lot of punches, but I believe Bornea is a very good fighter and stronger than Martinez,” wika ni Fontanilla.

“Jade is a complete boxer. He can move, he has power and is a smart fighter.”

(Gerard Arce)