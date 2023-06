Hindi tatantanan ng Senado! CebuPac rerendahan sa bentahan ng tiket

Babantayan ni Senadora Nancy Binay ang Cebu Pacific (CebuPac) ng mga Gokongwei at isa pang airline na na­ngako sa joint inquiry ng Senate committee on tourism at public servi­ces noong Miyerkoles na aayusin nila ang serbisyo sa mga mananakay.

Ilan sa gustong malaman ni Binay ay kung magkakaroon ng katuparan ang pangakong bawasan ang kanselasyon ng flight at mga insidente ng overbooking.

“Sa susunod na hearin­g, titignan natin kung nagkaroon ng improvement sa serbisyo na ibinibigay nila. Mukhang magbabawas na po sila ng mga flight, kumbaga kung ano lang ang kaya nilang ibigay sa ating mga kababayan ay ‘yon lang ang ibibenta nilang flight,” saad ni Binay sa interview ng TeleRadyo.

“Since magbabawas na sila ng ibebenta nilang upuan sa flights, hopefully, ay mabawa­san na itong pag-cancel o pag-overbook ng airlines natin,” dagdag ng senadora.

Ang joint hearing ay ginawa dahil sa isinampang resolusyon ni Binay matapos makatanggap ng sangkatutak na reklamo sa overbooking, offloading, flight delays, at kanselasyon ng flight.

Sa naturang hearing, inamin ng CebuPac at Philippine Airlines na ang kanilang operasyon ay apektado ng global shortage ng spare parts sa ilan nilang eroplano.

Kahit na may problema na sa kakulangan ng eroplano, pinalala pa ito ng mga airline sa pamamagitan ng overbooking, mahinang customer service, at mga pagkakamali sa cancellation at reservation.

Sinabi ni Binay na masyadong umasa ang mga airline sa pag-digitalize kaya nawala na ang human touch, ga­yung ang gusto lang naman ng mga mananakay ay tao mismo ang nagpapaliwanag sa mga pasahero at kung bakit na-cancel ang flight o kung bakit hindi sila makakasakay.

