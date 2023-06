Higit 5K residente balik-bahay sa Albay

Pinayagan nang makabalik sa kanilang mga tahanan ang kabuuang 5,473 katao o 1,688 pamilyang inilikas sa kasagsagan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Sorsogon, Albay.

Ito’y matapos iutos ni Albay Gov. Grex Lagman na pauwiin ang mga residenteng nasa labas ng six-kilometer Permanent Danger Zone (PDZ) kahit nasa ilalim pa rin ng alert level 3 ang bulkan.

Kabilang dito ang mga residente ng Barangay Lidong, Santa Misericordia, Fidel Surtida, San Fernando at San Isidro na boluntaryong lumikas at nanuluyan sa Santo Domingo Central School, San Andres Elementary School at Sitio Bical, Barangay Salvacion dahil sa pangambang mahagip sila ng pagragasa ng lava at ibinubugang bato ng bulkan.

Nauna rito’y kinuwestyon ni Lagman ang paglikas sa mga residenteng nasa loob ng seven- to eight-kilometer Extended Danger Zone (EDZ) partikular sa mga bayan ng Guinobatan at Santo Domingo.

Sinabi ni Lagman na 44% ng mga nailikas ay nasa labas ng six-kilometer PDZ at nanunuluyan sa mga evacuation center na inilaan para sa mga residenteng nasa loob ng PDZ.

Samantala, hindi naman pipilitin ng ilang lokal na opisyal ang mga residenteng natatakot at ayaw pang bumalik sa kanilang mga tahanan.

Anila, makahihingi sila ng mga tulong para sa pangangailangan ng kanilang mga residente sa mga evacuation center pero hindi nila kailanman mahihiling na maibalik ang buhay ng mga ito kapag napahamak sila sa pagbabalik sa kanilang mga tahanan.

Simula noong Hunyo 21, sinabi ng ilang lokal na opisyal na wala silang natanggap na ayuda mula sa provincial government para sa kanilang mga residenteng nagsisiksikan sa mga evacuation center.

Anila, nakatatawid sa gutom ang kanilang mga residente mula sa tulong ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), mga non-government organization (NGO), mga partylist group at iba pa.