Daniella Uy kampeon sa Forest Hills Classic

NILADLAD na sa wakas ni Daniella Uy ang angas at tapang na kulang sa kanya sa mga nakaraang kampanya upang tuldukan ang may dalawang taong paghahagilap sa pangalawang karangalan at ang tatlong sablay sa kampeonato sa taong ito nang kapitan ang korona ng ICTSI Forest Hills Classic Huwebes ng hapon sa Antipolo.

Mahirap para sa dating Junior world champion ang buong maghapong pagsubok at presyur para mangibabaw ng isang palo lang kay Florence Bisera sa third at final round 74 para sa 212 sa 54-hole P1M championship na pampitong yugto ng 11th Ladies Philippine Golf Tour 2023 at hatid ng International Container Terminal Services, Inc.

“I’m very happy I won this after a lot of misses,” bulalas ni Uy, nabunutan ng tinik makaran ang tatlong mintis sa titulo sa anim na leg ng women’s pro circuit na inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc., kabilang playoff loss kay Harmie Nicole Contanstantino sa Luisita.

Hinirit pa ng dalaga na nagkampeon sa 2021 Riviera-Langer leg at sinubi ang P120K na matamis ang tagumpay niya lalo’t may dalawang buwang magpapahinga ang LPGT at humugot siya ng inspirasyon sa kaibigang si volleyball star Alyssa Valdez na nagmiron sa kanya sa awarding rites at kumuha ng litrato gamit ang phone.

May P86K si Bisera sa pagparehas sa closing three-over par ni Uy para sa 213 samantalang tersera si Ababa sa 75-215 na may P69K.

(Ramil Cruz)