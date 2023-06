Dahil sa mystery guy: Maureen feeling luckiest girl in the world

Kung isa sa mga natutukoy na boyfriend ngayon ng Pinay model na si Maureen Wroblewitz ang binabanggit sa comment section ng Instagram post niya, walang dudang mas higit pa sa katangian ng ex niyang si JK Labajo pagdating sa itsura ang ipinalit ng dating Asia’s Next Top Model sa singer-actor.

Nagdulot ng ‘guess who?’ si Maureen sa kanyang birthday greetings post sa isang lalaking nagpapasaya sa kanya at itinuturing niya ang sarili na ‘luckiest girl’.

“Happy birthday to the one that makes me feel like I’m the luckiest girl in the world. Not only because you are kind, patient, understanding with the most beautiful heart and soul but most importantly, because your gentle love teaches me how I can love myself more everyday.”

Naka-side view ang lalaki sa candid shot ni Maureen sa kanyang post kaya hindi makilala ng mga netizen.

Pero ilan ang nagbida at nagbanggit ng dalawang IG account nang mag-comment ang isang netizen ng, “Pa-reveal pls mamatay na q sa kakahula.”

Lumabas ang IG accounts na @noahstenbuch at @brandonmelo.

Ang una ay si Noah Steinbuch na isang model. Makalaglag-panty at nakakatuyo ng lalamunan ang kaguwapuhan at kamachuhan ng lalaki na nakabase sa Los Angeles, California at may dugong Pinoy.

Ang isa naman ay si Brandon Melon na isang artista at leading man ni Maureen sa pelikulang ‘Take Me To Banaue’.

Walang kumpirmasyon galing kay Maureen kung isa nga sa mga nabanggit na mga lalaki ang dyowa niya ngayon.

(Rey Pumaloy)