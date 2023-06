Boston itinapon si Marcus Smart, sinungkit si Kristaps Porzingis

ITINAPON ng Boston Celtics si Marcus Smart papuntang Memphis Grizzlies upang makuha si Washington Wizards center Kristaps Porzingis.

Maliban sa Celtics at Wizards, kasama din ang Grizzlies sa nakipagkasundo sa blockbuster three-team trade bago ang 2023 NBA Draft ngayong Biyernes.

Dinampot ng Grizzlies ang 2022 Defensive Player of the Year na si Smart mula sa Boston kapalit ng first-round draft picks sa 2023 at 2024.

Makukuha naman ng Wizards si guard Tyus Jones mula sa Memphis at forwards Mike Muscala at Danilo Gallinari at second-round pick ngayong taon mula naman sa Boston.

Kinuha ng Celtics si 7-foot-3 Porzingis upang magdagdag ng pwersa matapos matalo sa Miami sa kanilang Eastern Conference finals na umabot sa Game 7.

Maganda ang inilaro ni Porzingis nakaraang season sa Washington, nag average ito ng career-high 23.2 points per game kasama ang 8.4 rebounds.

Naglaro si Smart sa Boston ng siyam na season, ang pagkaalis nito sa koponan ang magbibigay kina Derrick White at reigning Sixth Man of the Year Malcolm Brogdon ng pagkakataon na madagdagan ang kanilang playing time.

Nakarating ang Celtics sa NBA Finals noong 2022, pero hindi sila pinalad kahit naglalaro sa kanila ang tigasing duo nina Jayson Tatum at Jaylen Brown.

(Elech Dawa)