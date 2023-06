BBM abangers sa Maharlika bill, pipirmahan agad

Pipirmahan agad ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Maharlika Investment Fund (MIF) bill bilang batas sa sandaling dumating ito sa Malacañang.

Ito ang inihayag ng pangulo sa panayam ng media sa kanya nitong Miyerkoles nang umaga matapos dumalo sa isang aktibidad sa Makati City.

Hindi naman sinagot ng presidente kung masaya ba ito sa naipasang version ng MIF bill sa Kongreso kaya titingnan niya ito pagdating sa kanyang tanggapan.

Pero sinabi ng pre­sidente na nakakasiguro siyang ang mga binago sa MIF ay mga probisyon na magsisiguro ng seguridad at kaligtasan ng pondo dahil sa agam-agam ng publiko.

“I will sign it as soon as I get it. Am I happy? well, that is the version that the House and the Senate has passed and we will certainly look into all of the changes that have been made,” anang pangulo.

Binigyang-diin ng presidente na ang susi para magtagumpay ang MIF ay nasa maayos na pangangasiwa dito kaya sisiguruhin nila na magiging independent ito mula sa gobyerno.

“The key to the success of any fund is the management. Kung corrupt ang ilagay mo diyan, corrupt talaga ‘yan, mawawala yung pera. Kung mahusay ang ilalagay mo diyan, lalaki at lalaki ‘yan at magagamit natin ang pondo na yan,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)

