Batas sa refund, rebooking ng airline ticket tinulak

Itinulak sa Kamara de Representantes ang isang panukala upang magkaroon ng uniform scheme para sa pag-refund at rebooking ng mga airline ticket para sa mga flight na naapektuhan ng kalamidad at pandemya.

Ayon sa mga mambabatas na miyembro ng Makabayan bloc, sa kasalukuyan ay kanya-kanya ng sinusunod na guidelines ang mga airline company kaya kanilang inihain ang House Bill 8556.

“Regulators and authorities have not anticipated the massive effect of the pandemic to the airlines and its passengers. The current Air Passenger Bill of Rights did not anticipate this pandemic, and as legislators, we shall institutionalize measures that the situation may see fit,” sabi sa explanatory note ng panukala.

Sa ilalim ng panukala, ang isang pasahero ay papayagan na ma-refund ang kanyang ibinayad ng walang anumang kailangang bayaran sa airline. Ang paghingi ng refund ay maaaring gawin sa loob ng isang taon.

Papayagan din, sa ilalim ng panukala, ang mga pasahero na i-rebook ang kanilang tiket papunta sa ibang lugar at ang sisingilin lamang ay ang magiging dagdag sa pamasahe. (Billy Begas/Eralyn Prado)

