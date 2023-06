Alden mag-guest kaya sa ‘It’s Showtime’ ng GTV?

Marami na nga ang excited sa pag-ere ng Kapamilya noontime show na ‘It’s Showtime’ sa GTV Kapuso channel simula July 1.

Maliban sa excitement ay marami ring curious kung paano nagsimula ang historical move na ito ng ABS-CBN at GMA-7?

Ayon sa senior vice president ng GMA Network na si Annette Gozon-Valdes, ang ABS-CBN Entertainment daw ang unang gumawa ng move.

“Yes, it is true that ABS-CBN reached out to us first. We already have collaborations with ABS-CBN,” sey ni Annette sa kanyang interview kay Nathalie Tomada ng The Philippine Star.

Dagdag pa ni Anette, “A little over two weeks” daw ang itinagal ng negosasyon at ang unang naging concern daw ay kung available ang noontime slot ng GTV.

Dahil nasa Kapuso channel na ang ‘It’s Showtime’ mapapanood din ba Kapuso stars sa nasabing noontime show?

“Yes, it is a possibility for GMA stars to guest on ‘Showtime’,” sagot ni Annette.

Sana ang big stars ng Kapuso Network ang mapanood sa noontime show nina Vice Ganda, Anne Curtis, Kim Chiu at Vhong Navarro at hindi ‘yung mga ‘di naman kilala, ‘noh?!

Maganda rin kung mag-guest si Xian Lim para ‘reunion’ nila sa TV ng girlfriend na si Kim, ha!

Teka! Si Alden Richards kaya mag-guest din sa ‘It’s Showtime’ kapag may kailangan siyang i-promote na Kapuso project?

Bonggels! (Byx Almacen)