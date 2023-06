Aiza Maizo-Pontillas sasandalan ng Philippine squad kontra Australia

SISIKAPING pamunuan ng mga beteranong manlalaro ng Petro Gazz Angels na sina playmaker Djanel Welch Cheng at power spiker Aiza Maizo-Pontillas ang Philippine national women’s volleyball team kontra Australia para sa semifinals berth ngayong Biyernes sa AVC Challenge Cup for Women’s sa Tri Dharma Petrokimia Gresik Gymnasium sa East Java, Indonesia.

Inihatid ng 28-anyos na dating College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers na si Djanel ang isang come-from-behind na panalo para sa national squad kasunod ng matinding service ace para maiukit ang 25-22, 26-28, 11-25, 29-27, 18-16 pagpabor sa bansa laban sa nagtatangkarang India volleyball team nitong Miyerkoles ng gabi.

Nakatakdang makaharap ng Pilipinas ang Australia sa alas-5:30 ng hapon (oras sa Pilipinas) para sa semifinals berth, upang muling maitulak ang rematch kontra Indonesia, na tumalo sa kanila sa Pool A ng preliminaries.

Walang kakaba-kabang bumanat ng team high 24 markers ang 35-anyos na opposite spiker galing ng University of Santo Tomas na si Aiza katulong sina Shaya Adorador ng Foton Tornadoes na lumikha ng 23 puntos, rookie-hitter Faith Nisperos, Ezra Madrigal at Eli Soyud ng Akari Chargers.

Maagang ipinakita ng Filipina spikers ang kanilang dominasyon sa atake sa first set nang itala ang 20-14 na kalamangan kahit na pilit inilalapit ng Indian squad ang laro patungo sa 25-22 panalo.

Nakatakdang magharap ang top two teams ng Pool A na Indonesia at Pilipinas at Pool C ng India at Australia sa Pool E, habang ang Pool B na kinabibilangan ng Chinese Taipei at Iran at Pool D na binubuo ng Vietnam at Uzbekistan ay sasabak sa Pool F.

Sakaling palarin sa Australia ay makakatapat ng Pilipinas ang top team ng Pool F, habang makakaharap ng top team ng Pool E ang second team ng Pool F.

(Gerard Arce)