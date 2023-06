2 pulis naisahan ng mga kawatan

Sugatan ang dalawang pulis nang paputukan sila ng dalawang hinihinalang kawatan habang nagsasagawa ng surveillance operation sa Sto. Domingo, Nueva Ecija noong Miyerkoles ng gabi.

Ayon sa ulat, nagtamo ng tama ng bala sa tiyan si Staff Sergeant Bryan Raymundo habang nadale naman sa kanang braso si Staff Sergeant Rommel Abad, kapwa nakatalaga sa Drug Enforcement Unit (DEU) ng municipal police station.

Ayon kay Nueva Ecija Police Director P/Col. Richard Caballero, ligtas na sa panganib sina Abad at Raymundo.

Samantala, arestado sa follow-up operation ang mga suspek na sina Israel Andres, isang magsasaka, ng Barangay Poblacion at Allan Maliwat, mekanino, ng Barangay Hulo, kapwa sa bayan ng Sto. Domingo.

Sa ulat, nagsimula ng kanilang surveillance operation sa lugar ang dalawang pulis bandang alas-siyete ng gabi.

Pasado alas-diyes ng gabi nang dumating ang mga suspek lulan ng Honda TMX na may sidecar at walang salitang pinaputukan sina Raymundo at Abad at saka tumakas.

Pinapurihan naman ni Caballero ang dalawang pulis sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa gitna ng panganib sa kanilang buhay.(Jojo de Guzman)