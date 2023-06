1 Todas, 9 sugatan sa banggaan ng kotse, ambulansya

Isa ang patay habang siyam na iba pa ang sugatan sa salpukan ng ambulansya at kotse sa San Pascual, Batangas noong Miyerkoles ng gabi.

Sa ulat ng San Pascual Municipal Police Station, idineklarang dead on arrival sa St. Pascual de Baylon Hospital dahil sa tinamong mga pinsala sa ulo at katawan ang biktimang si Raymund Barrion, nasa hustong gulang at driver ng Mitsubishi Lancer na may plate number XDY 952.

Ginagamot din sa nasabing ospital ang mga lulan ng nakabanggaan nitong ambulansya na sina Alfredo Cabali, driver, Welcon Lubay, Jerico Magsino, Cecilia Capucion,

Teresita Cabali, Anthony Capusion, Mercedita Magsino, Charmaine Capucion at Antonio Capucion mula sa tinamo nilang mga sugat sa iba’t-ibang bahagi ng katawan.

Lumitaw sa imbestigasyon na magkasalungat na tinatahak ng dalawang sasakyan ang kahabaan ng New Diversion Road sa Barangay Bayanan sa San Pascual nang magsalpukan ang mga ito bandang alas-diyes ng gabi.

Pauwi na umano ang L300 van na ambulansyang minamaneho ni Alfredo, lulan ang walo pang kamag-anak, nang masalubong nila ang sasakyan ni Barrion at makabanggan ito.

Sa lakas ng salpukan, nagdulot ito ng matinding pinsala sa dalawang sasakyan na ikinasawi ni Barrion at ikinasugat ng mga nasa ambulansya.

Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. (Ronilo Dagos)