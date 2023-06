Zach Remillard, Chicago nag-rally kontra Texas

DINELIVER ni Zach Remillard ang single na nagpaiskor kay Elvis Andrus ng go-ahead run sa play na nabaligtad sa video review, at nag-rally ang Chicago White Sox ng three runs sa eighth inning para kalusin ang Texas Rangers 7-6 Martes ng gabi.

Itinabla muna ng single ni Andruz, sinundan ni Remillard ng line drive sa left field. Kumaripas si Andrus pero unang tinawagan ni umpire DJ Reyburn ng out sa home plate.

Binaliktad ang tawag, illegal daw ang pag-block ni Texas catcher Jonah Heim sa plate.

Nanggalaiti sa galit si Rangers manager Bruce Bochy sa overturned call at na-eject.

“It’s absolutely one of the worst calls I’ve ever seen and it was done by replay,” reklamo ni Bochy.

“There was never any contact with the catcher. It was a sweep tag.”

Naligtasan ng White Sox ang five RBIs ni Corey Seager kabilang ang two-run double sa bukana ng eighth na nagtulak sa Texas sa 6-4 lead.

(Vladi Eduarte)