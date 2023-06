Victor Wembanyama nag-sideline maging pitcher bago NBA Draft

ILANG araw bago ang NBA Draft, sumubok muna sa baseball si projected No. 1 pick Victor Wembanyama.

Ang hatol?

Mas maganda ngang gamitin na lang niya ang 8-foot wingspan sa basketball court kaysa sa baseball diamond.

Nasa New York na ang 19-year-old French phenom, inaasahang hindi pakakawalan ng San Antonio sa top pick sa Biyernes (araw sa Manila).

Si Wembanyama ang bumato ng ceremonial first pitch sa laro ng Yankees at Seattle Mariners Martes ng gabi.

Malayo sa labas ng target ang pitch ni Wembanyama, nag-dive sa lupa ang bola.

Sa kanyang 7-foot-4 frame, nagmukhang golf ball ang baseball sa kamay ni Wembanyama. Nanliit din ang bat sa hawak niya.

Pagkatapos ng stint ni Wembanyama, pumalit sa mound si Gerrit Cole para kamadahin ang 3-1 win ng Yankees sa Mariners.

Sa likod ng RBI double ni Anthony Rizzo sa first inning at two-run homer ni Billy McKinney sa second, natagpas ang four-game losing streak ng New York.

(Vladi Eduarte)