Vice, Anne kinumpara sa mga aso

Magkahalong tuwa at awa ang naramdaman ng mga fan sa nangyari sa ‘It’s Showtime’ nina Vice Ganda, Anne Curtis, Vhong Navarro, Jhong Hilario, Ogie Alcasid!

Tuwa dahil mapapanood pa rin nila sa free TV ang noontime show, at sa GTV ngayon, simula July 1.

Top trending nga agad ang hashtag na #ItsShowtimeGnaG pati na ang keyword na ‘madlang people,’ Kapamilya, ABS-CBN at Kapuso, ilang oras bago ang nasabing anunsyo.

Ayon nga sa mga fan, kung nasaan ang ‘It’s Showtime’ ay susunod lang sila at patuloy na tatangkilikin ang programa.

Sabi ni @altastroplus, “Dasurv ng wider reach.”

“Groundbreaking! ‘Showtime’ on a GMA channel,” ayon kay @enzoosevillo.

Saad ni @dyolinseokim, “The biggest plot twist.”

Komento ni @jrooooy, “ABS, proving themselves na they are leading content provider. Almost all channels may content sila.

“Pasabog! Ang dami ng channels na mapapanood ‘yung ‘Its Showtime’.”

“Wow it’s a win win situation for ABS-CBN and GTV, Kapamilya at Kapuso,” ani ni @reneedayagball.

Pero lungkot, dahil pakiramdam nila ay parang mga aso ang show, na walang masilungan kapag umuulan. Na kung meron man daw, aandap-andap lang, na may kaba ang pakiramdam dahil puwede silang paalisin kahit anong oras na gusto silang paalisin.

Well, malaki na talaga ang nabago sa mundo ng telebisyon mula nang mawalan ng prangkisa ang ABS-CBN. (Dondon Sermino)

See Related Stories:

Pinakalma ‘It’s Showtime’ family: Open letter ni Vice tagos sa puso

‘It’s Showtime’ sinaksak sa GTV! Jalosjos, TAPE naisahan ng GMA