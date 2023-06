Simula ng laban

Sa kasalukuyang panahon, napakalaki ng impluwensiya ng social media at digital na teknolohiya sa ating pang-araw-araw na buhay.

Sa isang klik lang, maaari nating makakuha ng impormasyon mula sa iba’t ibang pinagmulan. Ngunit kasabay ng kapakinabangan na dala nito ay ang paglaganap ng fake news. At sa nakaraang halos walong taon, naranasan na natin ito.

Ang fake news ay isang malalang suliranin na kailangang malunasan. Hindi lamang ito nagpapalaganap ng maling impormasyon, kundi nagdudulot din ito ng kalituhan, kawalan ng tiwala, at pag-aaway-away sa ating lipunan. Kailangan nating kumilos at labanan ang fake news upang mapanatili ang integridad ng impormasyon at protektahan ang ating demokrasya.

Ang deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. kamakailan na “fake news should have no place in modern society,” ay magandang direksyon sa labang ito. Ngunit hindi sapat ang patuloy na implementasyon ng Freedom of Information, o FOI, program, gaya ng nabanggit ng Pangulo, para tugunan ang isyung ito. Malawak itong problema na nangangailangan ng ilang hakbang.

Una sa lahat, ang edukasyon ay isang mahalagang hakbang upang labanan ang fake news. Dapat ituro sa ating mga paaralan ang kritikal na pag-iisip at pagsusuri ng impormasyon. Kailangan matuto tayong mangatwiran at magtanong bago paniwalaan ang nakikita natin sa online na mundo. Sa pamamagitan ng edukasyon, malalaman ng mga mamamayan ang mga paraan upang makilala at malabanan ang fake news. Maliban sa “disiplina,” ang magiging mapanuri ay kailangang mabigyang diin sa itinuturo sa ating mga paaralan.

Pangalawa, mahalaga ring palakasin ang papel ng mga media organizations sa pagbibigay ng tumpak at balanse na impormasyon. Dapat maging responsable ang mga mamamahayag sa pagpapalaganap ng mga balita at magsagawa ng masusing pagsusuri bago ito ilabas sa publiko. Mahalagang bigyan sila ng sapat na kaalaman at kahandaan para harapin ang hamon ng fake news. Dito nagiging bahagi ang tapat na implementasyon ng FOI, pero dagdag pa dito, kailangang mabigyan ng suporta at respeto ng pamahalaan ang mga taga media.

Pangatlo, kinakailangan ng koordinasyon at pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor, at mga indibidwal upang labanan ang fake news. Dapat magtayo tayo ng mga mekanismo at institusyon na magsisilbing tagapagbantay at magreretiro sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Ang pagpapahalaga sa kalayaan ng pamamahayag at malayang pagpapahayag ay dapat balansehin ng responsableng paggamit at pagpapatupad ng batas laban sa disimulasyon at pagkakalat ng fake news. Bahagi na dito ang mas malinaw na pakikipag-ugnayan sa mga social media platforms tulad ng Facebook, YouTube, at Tiktok para mas malinis ang fake news sa mga plataporma nila.

Sa huli, hindi lamang tungkulin ng mga awtoridad ang labanan ang fake news, kundi ng bawat isa sa atin. Kailangan nating maging mapanuri at responsableng mamamayan. Bago tayo magbahagi ng impormasyon, siguraduhin nating ito ay tumpak, na mula sa mapagkakatiwalaang pinagmulan, at may batayan na ebidensiya.

Ang laban sa fake news ay isang laban para sa katotohanan, katarungan, at kalayaan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, ating magagawang pigilin ang pagkalat ng fake news at mapanatiling matatag ang ating demokrasya. Tayo ay may kakayahan na maging kritikal na mamamayan at maging bahagi ng solusyon. Sa ating pagkakaisa, malalagpasan natin ang hamon ng fake news at magiging mas malakas ang ating lipunan.

Magpatuloy tayong maging mapanuri, maging responsable sa ating pagbabahagi ng impormasyon, at patuloy na itaguyod ang katotohanan. Ito ang landas tungo sa isang mas maunlad at mas matatag na lipunan na malayo sa kahit anong pagkakalat ng kasinungalingan.