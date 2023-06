Sakalam dehadong walastik sa rektahan

NAGWAGING dehado si Sakalam sa naganap na Philracom Rating Based Handicapping System na nilarga sa Metro turf sa Tanauan City, Batangas nitong Martes ng gabi.

Humarurot sa largahan si Sakalam upang hawakan ang unahan habang binubuliglig siya nina Janni Banni at Buwayang Bato.

Nagtuloy-tuloy ang bakbakan nina Sakalam, Janni Banni at Buwayang Bato pero pagsapit ng huling kurbada ay nakihalo na rin sa kanila ang rumeremateng si Rockaway.

Nagkapanabayan ang apat na nabanggit na kabayo sa rektahan subalit sa huling 100 metro ng laban ay umungos na ng bahagya si Sakalam.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema, tinawid ni Sakalam ang meta na may kalahating kabayong agwat sa pumangalawang si Buwayang Bato.

Nirehistro ni Sakalam ang tiyempong 1:13.6 minuto sa 1,200-meter race sapat upang hamigin ang added prize na P10,000 ng winning horse owner na si AK Castro.

Tumersero si Rockaway, pumang-apat si Janni Banni sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission.

(Elech Dawa)