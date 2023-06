Romualdez bet mas maraming PPP project

Kinilala ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ang kahalagahan ng public-private partnership (PPP) sa mga proyekto ng pamahalaan na siya umanong susi sa modernisasyon ng mga imprastruktura ng bansa na kailangan tungo sa kaunlaran at pag-angat ng buhay ng mga Pilipino.

Ipinahayag ito ni Romualdez, sa kanyang mensahe sa isinagawang groundbreaking rites para sa Third Candaba Viaduct project ng Metro Pacific Tollways Corp. (MPTC) at NLEx Corp. na ginanap sa Brgy. Dulong Malabon saPulilan, Bulacan na kung saan nananawagan ito ng dagdag pang proyekto sa pamamagitan ng PPP.

“The Candaba Third Viaduct serves as a symbol of the fruitful partnership between the government and the private sector. It is a testament to what we can achieve when we work together towards a common goal,” ayon kay Romualdez.

Binigyan-diin pa ni Romualdez ang kahalagahan ng naturang proyekto na hindi lamang umano higit na makapagpahusay sa transportation network kundi malaki magiging ambag nito sa kabuuang socio-economic development ng rehiyon na inaasahang makapagbigay ng trabaho, makapaghikayat ng mga investor at magpalakas sa ekonomiya. (Eralyn Prado)

