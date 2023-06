Quiboloy YouTube sinibak na

Tinanggal ng American video sharing at social media platform YouTube nitong Miyerkoles ang official channel ni Pastor Apollo Quiboloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, dahil sa umano’y paglabag sa community guidelines.

Inanunsiyo ito ng YouTube sa Twitter bilang tugon sa pagkuwestiyon ng isang user kung bakit hinahayaan pa rin ang channel ni Quiboloy gayong nasa wanted list ito ng US Federal Bureau of Investigation (FBI).

“Upon review, we’ve determined that the channel is in violation of Community Guidelines & (and) has been termina­ted,” ayon sa tweet ng @TeamYouTube.

Bago binura sa platform, ang YouTube channel ni Quiboloy ay may mahigit sa 47,000 subscribers.

Nauna rito ay kinalampag ng content creator na si SomeOrdinaryGamers (@OrdinaryGamers) ang YouTube tungkol sa account ni Quiboloy.

“Yo someone at @TeamYouTube has to help the feds or shut this account down. Actual human trafficking priest is running a channel still reaching out to victims less than 12 hours ago,” wika ni Mutahar, tunay na pangalan ni SomeOrdinaryGamers.

Dinagdag pa ng content creator na wanted si Quiboloy ng FBI dahil sa mga kasong may kinalaman sa sex trafficking, cash smuggling, at iba pa.

