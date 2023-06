Pinakamalaking buwaya nagdiwang ng ika-120 birthday

Kung akala mo tao lang ang keri umabot ng lampas 100-anyos, dyan ka nagkakamali dahil pati mga buwaya rin!

Tulad na lamang ni Cassius, isa sa mga pinakamalaking buwaya sa mundo na kamakailan lang ay nagdiwang ng kanyang ika-120 na kaarawan base sa estimate ng ilang international reptiles researchers.

Si Cassius ay isang salt water crocodile na kasalukuyang may sukat na 18 foot.

Una umanong nahuli ang buwaya na ito noong taong 1984 at ginawang major attraction sa Marineland Melanesia na matatagpuan sa Australia.

Paglalarawan kay Cassius, “He was a big old gnarly crocodile then..crocs of that size are not normal.”

Sa kabila ng kanyang edad, makikitaan pa rin umano ng spark si Cassius dahil lagi itong ready sa mga interaction at super engaging pa rin.

“He still has a lot of spark in him. Generally, the big old reptiles tend to sort of be pretty docile and disinterested. Cassius is always up for interaction. He’s one of our liveliest crocs and very engaging.”

Bukod dito, dahil kaarawan ni Cassius ay binigyan nila ito ng mga favorite niyang kainin gaya ng manok at tuna. (Moises Caleon)