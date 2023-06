Pinakalma ‘It’s Showtime’ family: Open letter ni Vice tagos sa puso

Nilusaw ni Vice Ganda ang mga netizen, lalo na ang mga panatiko ng kanilang programang ‘It’s Showtime’ sa ibinahagi niyang tagos sa puso na open letter para sa mga co-host at bumubuo ng kanilang noontime show.

Mistulang nanay si Vice na pinakalma, pinuno ng pang-unawa at kasiguraduhan ang kanyang pamilya sa programa, na hindi sila susuko sa mga pinagdadaanan ng kanilang show.

Posibleng hindi masabi ni Vice ang laman ng kanyang puso sa muli nilang paglipat ng istasyon para ibigay kina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at Dabarkads ang noontime slot sa TV5, kaya sa Instagram post na lang niya ito idinaan.

“Dear ‘It’s Showtime’ family, alam kong nagulat kayo. Naguguluhan. Natatakot. Nalulungkot. Naiiyak. Haaaay! Hingang malalim. May kaguluhan at kabilisan ang mga ganap. Ganunpaman, kalma lang (at least try). Nakakabigla man ang mga nangyayari, sabi nga ng linya ko sa kanta natin, ‘Basta’ kasama Kapamilya kahit ano pa ‘yan kayang-kaya!’ Sa dami ng mga pinagdaanan natin, kering keri na natin ‘to. Naranasan na natin ang ma-torture, mabugbog, ilibing nang buhay. Ngayon pa ba! Tapik na lang to!

“Madami mang walang kasiguraduhan. Pero sigurado akong mahal tayo ng minamahal nating Madlang People. At ang pagmamahal na yun ang bumuhay sa’tin sa bawat paghihingalong naranasan noon. Ang puso ng Madlang People ang TOTOONG TAHANAN natin.

“Kaya tuloy lang. Patuloy tayong magpasaya at mabigay ng pag-asa. Maniwala ka, ‘Ituloy lang ang sikap, sa dulo’y kikislap!’ Sa oras ng iyong paghihina at pagkalito ay sasamahan kita. Bubuhatin natin ang isa’t-isa. Itataguyod kahit anong pagod. ‘Di kita iiwan. Pahirin mo ang iyong luha. Itutuloy natin ang saya. Dito at doon. Damhin mo ang mahigpit kong yakap. Mahal na mahal kita.

“‘Life is fascinating and makes you grateful. When it takes one thing from you it always replaces it with something else.’

“MEME.”

Muli iniaalay ni Vice ang kanyang mensahe sa mga kasamahan at sinabi nito sa caption ng kanyang post, “Para sa mahal kong Pamilya.”

Higit na sa 2,500 comment meron ang post na ito ni Vice na halos lahat ay nagpapahayag ng kanilang patuloy na pagsubaybay at suporta sa ‘It’s Showtime’.

