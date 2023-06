Pagpapahalaga sa adaptability at resilience ng bansa sa gitna ng mga sakuna

Sa gitna ng ilang kalamidad na naranasan ng ating bansa, muli kong inihahayag ang kahalagahan ng ilang mga panukala na aking isinusulong para mapaigting ang adaptability at resilience ng ating bansa.

Ang nakaraang mga bagyo, ang magnitude 6.2 na lindol sa Batangas, at ang pag-aalburoto ng Bulkang Mayon ay ilan lamang sa mga banta sa buhay ng mga Pilipino na ating kinakaharap.

Kaya patuloy kong ipinaglalaban na magkaroon ng mas proactive na approach upang maproteksyunan ang ating mga kababayan. Isa sa mga ito ang Senate Bill No. 188 na layuning itatag ang Department of Disaster Resilience. Layunin ng proposed department na magtalaga ng centralized efforts sa ating pagtugon sa mga natural disasters. Kung maisabatas itutuon ng DDR ang atensyon nito sa tatlong mahahalagang aspeto ng disaster response: ang disaster risk reduction, preparedness and response, at recovery.

Naniniwala ako na mahalagang magkaroon tayo ng Cabinet secretary-level na point person o authority pagdating sa ating disaster response efforts. Hindi sapat na coordinating council o task force lamang palagi. Malugod kong tinatanggap ang pahayag ng Office of Civil Defense sa pagsuporta nito sa pagtatatag ng DDR. Tama ang sinasabi ni Administrator Ariel Nepomuceno na kailangan ng OCD ng mas malawak na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagiging isang departamento o isang independent authority, mas mapapabuti natin ang kakayahan at operasyon nito sa pamamahala at pagresponde sa mga darating na krisis.

Bukod sa paglikha ng DDR, kailangan nating tugunan ang isyu ng mga evacuation center. Kaya naman inihain ko rin sa Senado ang SBN 193 na, kung maisabatas, ay nagmamandato sa pagtatatag ng permanente, ligtas, at maayos na evacuation centers sa bawat munisipalidad, lungsod, at lalawigan sa buong bansa.

Sa pamamagitan ng panukalang ito, hindi rin maaantala ang pag-aaral ng mga bata tuwing ginagamit na pansamantalang tuluyan ang mga eskuwelahan. Mas madali ring makakabangon ang ating mga kababayan kung protektado at komportable sila sa mga dedicated evacuation centers lalo na sa Albay at sa mga malalapit sa aktibong bulkan, pati na rin sa coastlines o ibang danger zones kapag may bagyo o iba pang kalamidad na dumarating.

Hindi man natin masasabi kung kailan darating ang sakuna, mas mabuti nang laging handa tayo.

Samantala, nitong nakaraang mga araw, patuloy pa rin ako sa pag-iikot sa buong bansa para mamahagi ng tulong sa mga kapus-palad nating mga kababayan at kumustahin ang kanilang kalagayan.

Nitong June 21, nagtungo ako sa San Rafael, Bulacan para daluhan ang groundbreaking ng itatayong Super Health Center doon, at namahagi ng tulong sa mga residente katuwang ang opisina ni Mayor Cholo Violago.

Dumalo rin ako sa 3rd National Summit ng Philippine Society of Medical Laboratory Scientists upang suportahan ang mga adhikain ng ating mga eksperto, lalo na pagdating sa pagpapalaganap ng kaalaman at kamalayan tungkol sa medical research.

Noong June 20, sa Laguna naman ako bumisita bilang adopted son ng CALABARZON region, para saksihan ang ceremonial ribbon cutting ng Nagcarlan Public Market, isa sa mga proyektong natulungan nating maipatayo noon. Kasama sina Gov. Ramil Hernandez, Vice Gov. Karen Agapay, Cong. Amben Amante, Cong. Ruth Hernandez, Mayor Elmor Vita, Vice Mayor Rexon Arevalo, Coun. Rey Commendador at iba pang lokal na opisyal, pinangunahan din natin ang pagkakaloob ng tulong sa 1,500 mahihirap na residente.

Sa parehong araw, nag-inspeksyon din tayo sa Super Health Center sa Sta. Rosa City, Laguna at namahagi rin ng tulong sa mahihirap doon katuwang ang tanggapan ni Mayor Arlene Arcillas at iba pang lokal na opisyal.

Noong June 19, nasa Tarlac naman kami para mamahagi ng tulong sa ilang sektor sa probinsya kasama sina Governor Susan Yap at Congressman Christian Yap. Pagkatapos ay sinaksihan din natin ang groundbreaking ng itatayong Super Health Center kasama si Kabayan Partylist Rep. Ron Salo sa bayan ng Concepcion, at namahagi na rin tayo ng tulong sa ilang mahihirap na residente kasama si Mayor Noel Villanueva.

Noong June 17, nakiisa tayo sa pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka sa Alamada, North Cotabato. Dinaluhan din natin ang selebrasyon ng 54th Araw ng Alamada sa pamumuno ni Mayor Jesus Sacdalan at Cong. Joel Sacdalan. Kasama rin namin doon si Senator Francis Tolentino, Vice Gov. Efren Piñol at iba pang opisyal. Nagkaloob din tayo ng tulong sa 1,500 mahihirap na residente ng Alamada.

Namahagi rin tayo ng tulong sa ilang mahihirap na residente ng Matalam, North Cotabato kung saan dumalo rin tayo sa Serbisyong Totoo Sports Clinic para naman magpakita ng aking suporta sa ilang aspiring Filipino athletes. Namigay rin tayo ng tulong sa 1,318 benepisyaryo mula sa iba’t ibang sektor sa naturang probinsya kasama si Gov. Lala Taliño-Mendoza, Matalam Mayor Oscar Valdevieso, Vice Mayor Ralph Ryan Rafael at iba pang opisyal.

Noong June 16, nakiisa naman tayo sa 16th Charter Day Celebration ng Baybay City sa Leyte sa pamumuno ni Gov. Icot Petilla, Baybay Mayor Boying Cari at Vice Mayor Ernesto Butawan, Vice Gov. Sandy Javier, Cong. Carl Cari, Cong. Karen Javier, Board Member Carlo Loreto at iba pa. Nagpasalamat ako sa kanila sa pagkilala sa akin bilang adopted son ng probinsya ng Leyte.

Matapos ito, nagtungo tayo sa Immaculate Conception Hospital sa naturang siyudad para sa monitoring visit ng Malasakit Center doon. Sa ating pagbisita, namahagi tayo ng kaunting tulong sa mga pasyente at frontliners ng ospital. Namahagi rin ng hiwalay na tulong ang DSWD sa mga kuwalipikadong pasyente. Nag-inspeksyon din tayo sa Super Health Center at sa bagong boardwalk ng siyudad na atin ding sinuportahan.

Sinundan ito ng pagpunta namin sa Ormoc City kung saan naman namahagi rin tayo ng tulong sa mga residente roon. Nag-monitoring visit tayo sa Malasakit Center sa Ormoc District Hospital. Namahagi tayo ng tulong sa mga pasyente at frontliners ng ospital. Namahagi rin ng hiwalay na tulong ang DSWD sa mga kuwalipikadong pasyente. Ininspeksyon din natin ang pentathlon facility doon na naging instrumento tayo para maipatayo kasama si Cong. Richard Gomez at Mayor Lucy Torres-Gomez.

Maliban dito, namahagi naman ng tulong ang aking opisina sa iba’t ibang parte ng bansa gaya ng Albay, Bataan, Bulacan, Cebu City, Cotabato City, Maguindanao del Norte at Nueva Ecija. Nagpadala rin tayo ng mensahe ng pagsuporta sa groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa Pagadian City.

‘Ika nga, the path to enhancing our nation’s disaster resilience will not be easy, but it is a journey we must embark upon. Kaya naman hinihimok ko ang lahat ng mga Pilipino na magpakita ng kanilang suporta sa ating mga isinusulong, nang sa gayon ay mas mapaigting natin ang ating mga pagsisikap pagdating sa pagharap sa mga sakuna.