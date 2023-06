Pag-aalboroto ng Mayon, 3 buwan pang tatagal – Phivolcs

Inaasahang tatagal pa ng hanggang tatlong buwan ang pag-aalboroto at mahihinang pagputok ng Bulkang Mayon, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Sinabi ni Phivolcs Director Teresito Bacolcol na batay ito sa naging aktibidad ng bulkan nang mag-alboroto ito noong 2014.

Ani Bacolcol, nagsimulang tumaas ang aktibidad ng Mayon noong Agosto 15, 2014 at tumagal ito ng hanggang Nobyembre 1, 2014.

Giit ni Bacolcol, posible ring hindi na mangyari ang kinatatakutang malakas na pagputok ng bulkan kung magpapatuloy ang patuloy pero banayad na mga pagsabog nito sa susunod pang mga araw.

Nitong Hunyo 8 nang magsimula na naman itong yumanig, magbuga ng usok, bato, asupre at kalaunan ay lava dahilan para itaas ito sa alert level 3.

Gayunman, patuloy na inirerekomenda ng Phivolcs ang paglilikas sa mga nasa paligid ng 6-km permanent danger zone para masigurong walang mangyayaring trahedya sakaling magbago ang aktibidad ng bulkan at bigla itong pumutok ng malakas.

