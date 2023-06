Nonito Donaire tiniyak panalo kontra Mehikano

KASADO na si four-division champion Nonito “The Filipino Flash” Donaire sa tangkang pagsungkit ng bakanteng World Boxing Council (WBC) bantamweight title kontra Alejandro “Peque” Santiago ng Mexico sa Hulyo 15 sa Las Vegas, Nevada.

Pupuntiryahin ng 40-anyos na maibalik sa kanyang bewang ang WBC 118-pound title na naagaw ni dating undisputed champion at undefeated Naoya “Monster” Inoue ng Japan sa bisa ng second round technical knockout noong Hunyo 2022 sa Super Arena sa Saitama.

Susubukan nitong makabawi sa masaklap na pagkabigo sa Japanese slugger na na nagdesisyong umakyat sa junior featherweight class para labanan si Stephen Fulton sa Hulyo 25 para sa WBC at WBO championship belts.

“I’m coming to the ring on July 15 to take that belt home and there’s no second option for me,” pahayag ni Donaire sa isang online sports website.

“I’m thankful to my team for this opportunity and I’ve been training hard to make the most of it. I’ve brought in some really fast fighters who have helped me prepare, and my team has really focused on giving me some defensive pointers. I’m ahead of schedule right now and I can’t wait to get in there,” dagdag ni Donaire na nagsanay sa Omega Boxing Gym sa Bohol.

Sakaling magtagumpay ang Filipino-American boxer na tubong Talibon, Bohol, maituturing itong pinakamatandang kampeon sa kasaysayan ng 118-lbs dibisyon, matapos makuha ang parehong kataga nang makuha ang WBC title laban kay Nordine Oubaali noong Mayo 2021 sa bisa ng fourth round knockout.

Minsang hinawakan ni Donaire (42-7, 28KOs) ang mga titulo sa 118lbs, 122lbs, flyweight at featherweight, habang asam din nitong makuha ang super flyweight crown sa hinaharap upang maging five-division champion.

(Gerard Arce)