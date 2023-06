Nginusong ‘bagman’ ni Teves timbog sa NBI

Nagwakas ang maliligayang araw ng umano’y bag man ni Negros Oriental Rep. Arnolfo ‘Arnie’ Teves na inakusahang utak sa pagpaslang kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo at 10 iba pa nang mahuli ito sa akto habang papasok at pabalik sa kanyang kulungan sa compound ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Taft Avenue, Maynila noong Martes ng gabi.

Ayon sa source ng Abante, kasama ng umano’y bag man na si Jad Dera sa marked vehicle ng NBI ang hindi bababa sa limang scalawag na guwardiya na lagi nitong karay sa tuwing lalabas at babalik siya sa kanyang kulungan sa NBI.

Dagdag ng mga insider, ang nasabing mga guwardiya ang escort ni Dera sa tuwing lalabas siya gamit ang naka-blinker na sasakyan ng NBI papunta sa iba’t-ibang lugar sa Luzon simula pa noong nakaraang buwan.

Lahat ng paglabas-masok umano ni Dera sa kanyang kulungan sa NBI ay walang pahintulot mula sa bureau.

Nakakulong sa NBI si Dera dahil sa iba’t-ibang krimen.

Natuldukan ito nang abangan at hulihin sila sa akto ng mga ahente ng Anti-Drug Task Force at National Capital Region Division ng NBI habang papasok ang marked vehicle ng NBI sa compound nito bandang hatinggabi.

Ito’y matapos makatanggap ng impormasyon ang dalawang grupo na lumabas ulit si Dera kasama ang mga scalawag nitong guwardiya para makisaya sa excursion sa isang hotel sa Maynila.

Hindi naman pumalag sina Dera at mga guwardiya nang hulihin sila ng mga ahente at pagsisigawan ng ‘Dapa, nakakahiya kayo!’

Samantala, nakita sa sasakyan ng NBI ang bulto-bultong pera sa iba’t-ibang denominasyon.

‘There’s no millions found in his possession when they were arrested, but we learned they have been to several areas before we arrested them,’ ayon pa sa source.

Napag-alaman din ng Abante na mula nang makulong sa NBI ang mga suspek sa Degamo slay ay madalas nang lumalabas si Dera.

Sinasabing sinibak na rin ang hepe ng mga guwardiya sa NBI dahil sa insidente.

Ayon pa sa source ng Abante, si Dera ang sinisilip na konek ng mga suspek sa Degamo murder upang hindi idikdik si Teves sa kaso kapalit ng malaking halaga.

