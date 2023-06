McCoy malaki utang na loob sa ‘It’s Showtime’

Simula July 1 ay mapapanood na nga ang Kapamilya noontime show na ‘It’s Showtime’ sa GTV channel ng GMA-7.

Isa sa mga artistang nakilala sa nasabing Kapamilya noontime show ay ang dating Hashtag member na si McCoy de Leon.

Sa naganap na press conference ng upcoming Viva One original series na ‘Deadly Love’ ay tinanong namin siya kung ano ang masasabi niya sa paglipat ng kanyang dating TV show sa GTV?

“Sa totoo lang po, nalulungkot ako na natutuwa kasi alam kong ‘yung bahay namin, naging bahay ko talaga ‘yon, parang naging eskwelahan araw-araw. Especially ang ABS-CBN sa akin, malapit sa puso ko,” sey ni McCoy.

“Pero natutuwa ako dahil marami pa ring natutuwang Madlang People, kahit saang tahanan ‘yan basta meron na diyang ‘It’s Showtime’, hindi nawawala. Kumbaga ‘yun na lang tinitingnan ko, at least may tahanan pa rin ang ‘It’s Showtime’ para sa akin,” dagdag pa niya.

Thankful naman daw siya sa Kapamilya noontime show.

“Kahit ako nanonood ako minsan, nakaka-miss, lagi kong nami-miss yung ‘It’s Showtime’. Malaki ang pasasalamat ko sa ‘It’s Showtime’. Habang buhay ko na iche-cherish ‘yung naging parte at pamilya ko ang ‘It’s Showtime’ sa aking career.”

Open naman daw siyang mag-guest sa mga makakatapat na noontime show ng ‘It’s Showtime’.

“Sabi ko nga, ‘It’s Showtime’ pa rin ang nasa puso ko, pero kung mag-promote, kung ‘Deadly Love’ ipo-promote ko, wala naman sigurong masama. Alam ng mga tao ng ‘It’s Showtime’ na love na love ko ang pamilya na ‘yon,” paliwanag ni McCoy.

Anyway, isa nga siya sa mga bida ng ‘Deadly Love’ kung saan gagampanan niya ang character ni Benjo na isang imbestigador at mapo-fall sa character ni Louise delos Reyes na si Tessa.

Kasama rin sa ‘Deadly Love’ sina Marco Gumabao at Jaclyn Jose at mula sa direksyon ng award-winning director na si Derick Cabrido. Mapapanood ang series sa Viva One simula July 10.

