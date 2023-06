Marcos dismayado sa kalidad ng mga lupang pangsakahan

Bumababa ang kalidad ng lupang pangsakahan sa Pilipinas dahil sa maling paggamit ng fertilizers at pesticides na nagpapababa sa kalidad ng ani ng mga magsasaka.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa National Soil Health Summit sa isang hotel sa Lungsod ng Maynila nitong Miyerkoles.

Ayon sa pangulo, lumitaw sa report ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na 75% ng kabuuang lupang pansakahan ay namimiligrong gumuho at 457 milyong tonelada ng lupa ang nawawala kada taon dahil sa bumababang kalidad at pagkawala ng natural na nutrisyon.

Nagpalala aniya sa kalidad ng lupa ay dahil sa epekto ng maling paggamit ng mga kemikal na ginagamit sa agrikultura.

“As the DENR has reported, 75% of our total cropland is vulnerable to erosion in various degrees, with agriculture losing about 457 million tons of soil annually. Making matters worse is the improper use of fertilizers and pesticides that pollute and acidify our soil,” anang pangulo.

Isa rin ayon sa pangulo sa mga dahilan ang conversion ng mga lupa para maging residential at tinatayuan ng mga pabahay o subdivision.

Dahil dito, sinabi ng presidente na bumuo na sila ng mga plano na may kinalaman sa pangangasiwa sa lupa at tubig upang masigurong matugunan ang pagbaba ng kalidad ng mga lupang pansakahan at mapahusay ang produksiyon para tumaas ang kanilang kita. (Aileen Taliping)

