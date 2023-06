Maine sasamahan TVJ sa lahat ng laban

Tila pumabor pa pala sa sitwasyon ni Maine Mendoza na nagkaroon sila ng break ngayon sa noontime show simula nang mamaalam sila noong May 31.

Ang dahilan, inamin ni Maine nang makausap sa mediacon ng TVJ at Legit Dabarkads sa TV5 na dapat daw talaga ay magte-take siya ng leave ng mga panahong ito bilang preparasyon nga niya sa kanilang kasal ni Congressman Arjo Atayde.

“Naka-leave na talaga ko for ‘Bulaga’ for the wedding planning. So, naka-allot na ‘yung June and July ko for wedding planning. Pero siyempre, hindi ko naman sila puwedeng iwan sa mga ganito.

“Kung ano ang laban nila, laban din namin.”

Nilinaw rin ni Maine na kahit kasal na sila ni Arjo, tuloy-tuloy pa rin naman siyang mapapanood sa noontime show nila sa TV5.

“Life doesn’t stop when you get married. So ako, tuloy-tuloy lang ang pagiging ‘Legit Dabarkads’ ko, legit Kapatid. Sabi nga, go for the gold and beyond.”

Sa isang banda, nahingan din namin si Maine ng reaksiyon na noong unang kumakalat pa lang ang balita na pagte-takeover ng mga Jalosjos sa ‘Eat Bulaga!” ay lumabas ang isyu na siya raw ang isa sa gustong tanggalin at nandiyan pang kesyo si Soraya Jalosjos ang gustong ipalit sa kanya?

“Actually, hindi po na-fact check lahat ‘yan. Hindi po natin alam kung totoo nga po ba ang lahat ng ‘yon or tsismis lang din. Pero, kanya-kanya naman po ng mga desisyon, kanya-kanya naman po ng mga plano. So, whatever works for them and whatever works for us.”

Pero para kay Maine, isang karangalan daw na silang Legit Dabarkads ay ipinaglaban talaga ng TVJ.

“Masaya kami na ipinaglaban ng TVJ and ‘yun lang din ang maibabalik natin sa kanila. Maipaglaban sila at makasama sila sa anumang laban man na tatahakin namin in the future.” (Rose Garcia)

