Krimeng seryal

Kagaya ng anumang huntahan, ang mga paksa ng aking nasalihan nuong isang maulang hapon, ay nagsanga-sanga.

Nagumpisa kami sa pagtalakay ng pagtakas ng common sense sa ating mga opisyal na nagdedesisyon, halimbawa, sa paglalagay ng kabitan ng mga electronic toll collection o kilala rin bilang RFID, sa loob ng expressway. Kung ang kumbinyente ng gagamit ang isasaalang-alang, hindi ba maaring maglagay ng mga satellite na kabitan sa mga lugar na marami ang mga sasakyan—kagaya ng parking ng mga malalaking malls. Sa ganitong paraan, handa ang RFID kapag gagamitin ito para sa mga tollways. Sa ngayon kasi, kailangan munang pumasok sa loob tollway, para makapagpakabit ka ng RFID. At dahil nga magpapakabit ka pa lang, kailangan mo munang pumila ng matagal sa mga cash lanes.

Umabot ang huntahan namin sa nangyaring pamamaril ng isang tatay sa kanyang tatlong anak na lalaki—edad 3, 4 at 7—sa Ohio sa US. Tumagal ang kwentuhan sa paksang madalas na mass shootings at serial killers sa US.

Base sa mga depinisyon, itinuturing na serial ang pagpatay kung pauli-ulit ito o sunod-sunod at ang bilang ng mga biktima ay hindi bababa sa tatlo sa iba-ibang pagkakataon. Sa kabilang banda naman, ang mass shooting ay sinasabing pagkamatay ng 4 o higit pa dahil sa pamamaril na naganap sa isa o maraming lugar na magkakalapit. Ang serial killing o mass shooting anila ay maaring tanda ng hindi maayos na pag-iisip o ang kahinaang makayanan ang mga pangyayari sa buhay o sa kapaligiran.

Kaya, sabi nila, hindi uso ang serial killing o mass shooting sa Pilipinas sapagka’t tanyag tayo sa pagkakaroon ng malakas na mekanismo sa pag-ankop, marahil dahil sa kasanayan sa hirap, mga sakuna at gulo. Ang mga Amerikano, anila, ay sanay sa maayos at mabuting sistema ng pamumuhay kung kaya’t ang mga simpleng abala sa kanilang buhay ay maaring maging punto ng kanilang pagkabalisa.

Talaga ba? Ang totoo ay nagkaroon na tayo ng mga serial killers. Ang kauna-unahang Pilipino na itinuring na serial killer ay isang pari na nagngangalang Fr. Juan Severno Mallari na pumatay ng 57 katao sa iba’t ibang lugar sa bayan ng Magalang sa Pampanga. Si Mallari ay makailang beses na nabigo sa pagiging kura paroko, na kanyang inaasam-asam. Marahil ang mga insidente ng pagtanggi sa kanya ay naging mitsa ng kanyang hindi balanseng pag-iisip. Ang sinasabing motibo niya sa pagpatay ng paulit-ulit ay ang kanyang paniniwala na sa kada buhay na kukunin niya ay lalakas ang kanyang inang may sakit. Sa madaling salita, wala sa tamang pag-iisip. Isang pelikula ang malapit nang ipalabas hinggil sa kanyang buhay.

Ang isa pang sinasabi ng marami na dahilan kung bakit tila walang mga serial killers sa Pilipinas ay ang kahinaan ng mga imbestigador na matuklasan ang mga pattern sa pagpatay. Kapag ganito, bawa’t isang pagpatay ay nagiging bukod tangi at walang koneksyon sa ibang mga kaso.

Sigurado akong marami ang sasang-ayon at marami rin ang tututol sa mga naging diskusyon namin. Ang sigurado ako ay mayroon tayong mga krimeng seryal laganap sa ating lipunan. Ang tinutukoy ko ay ang korapsyon. Sa pananaw ng marami, bahagi na ito ng kultura sa pamahalaan at maging sa ibang sector ng lipunan. Tila tinitingnan ang mga posisyon na tiket para magpayaman o magkaroon ng impluwensya para paboran ang mga kaibigan at kamag-anak.

May pag-asa pa kayang malutas at masugpo ang seryal na pagnanakaw?