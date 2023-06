Kelot kulong sa sextortion

Arestado ng National Bureau of Investigation (NBI) ang isang lalaki matapos nitong pagbantaan ang naging girlfriend niya sa Instagram na ikakalat ang mga hubad nitong larawan at sex video kapag tumanggi itong makipagtalik sa kanya sa isang motel sa Quezon City.

Kinasuhan sa Quezon City Prosecutor’s Office ang suspek na si James Kenneth Pelaez ng paglabag sa Article 286 o Grave Coercion ng Revised Penal Code at Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 sa ilalim ng Cybercrime Law .

Nag-ugat ito sa reklamo ng biktimang si Vangie nang pagbantaan umano siya ni Pelaez na ilalantad sa social media ang mga hubad niyang larawan at sex video kapag hindi siya nakipagkita rito para makipag-sex.

Sinabi ng biktima na nagkakilala sila ni Pelaez sa Instagram hanggang magkaroon sila ng relasyon.

Kalaunan ay napapayag umano siya nito na makipag-video call habang nagpapaligaya sila sa sarili ng kapwa hubad.

Lingid sa kanyang kaalaman ay nai-record pala siya ng suspek ng walang saplot sa katawan.

Nauna ang biktima sa motel at ilang sandali pa ay sumunod na dumating si Pelaez na dinakip agad ng mga naka-posisyon ng mga ahente ng NBI sa lugar. (Juliet de Loza-Cudia)