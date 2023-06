Kate Santiago, Trisha Tubu susundan coach sa UE?

UMUGONG ang posibilidad na tatalon patungong University of the East (UE) Lady Warriors sina power hitters Kate Santiago at Trisha Gayle Tubu mula Adamson University (AdU) Lady Falcons.

Ito ay matapos tapikin ang serbisyo ni Jerry Yee bilang bagong head coach ng koponan sa darating na season 86 ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Inanunsiyo ng unibersidad ang pagkakahirang sa two-time National Collegiate Athletic Association (NCAA) champion mula College of Saint Benilde Lady Blazers nitong Miyerkoles ng hapon, upang palitan si Ronwald “Jumbo” Dimaculangan.

Nitong nagdaang linggo ay kumalat ang bali-balitang nag-alisan na rin sa Adamson ang mga manlalarong sina ace playmaker Louie Romero, Rizza Cruz, Ckyle Tagisip at third year spiker Santiago at incoming sophomore na si Tubu.

Maaaring lumipat sina Santiago at Tubu sa Lady Warriors at magsisilbi lamang ng tig-isang taon na residency upang masilayan sa Season 87 ng UAAP sa isang taon kasama si Yee at ang mga holdover na sina KC Cepada, Vanessa Bangayan, Jane Lana, Riza Nogales, Lia Pelaga, Maria Borbon at Ercae Nieva.

Sinusubukan pa ng Abante Sports kunin ang panig nina Santiago at Tubu kaugnay sa isyung paglipat sa UE.

(Gerard Arce)