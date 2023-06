Jennifer Lopez dinisplay abs ni Ben Affleck

Hindi napigilan si Jennifer Lopez na i-post sa kanyang Instagram ang topless photo ng kanyang mister na si Ben Affleck noong nakaraang Father’s Day.

Pinaglaway ni J.Lo ang mga accla nang i-post niya ang photo ni Ben na balbon ang dibdib at may six-pack abs. Bonus pa ang mga tattoo nito sa magkabilang balikat at ang mabuhok nitong pusod hanggang puson na kung tawagin ng mga accla ay ‘karug’.

Caption pa ni J.Lo, “Daddy Appreciation Post. Happy Father’s Day Papa. And Happy Father’s Day to all the amazing Papas out there!! We love you and appreciate you more than you will ever know.”

Simula raw noong magpakasal na sina Ben at Jennifer noong nakaraang taon, nahawa na raw si Ben sa healthy living ni Jennifer. Nabawasan na raw ang pag-inom nito ng alcohol at organic juices na raw ang gusto nito. Naging gym rat na rin daw ang aktor at minsan ay sabay pa sila ni Jennifer na mag-workout.

Ikinatuwa naman ito ng ex-wife ni Ben na si Jennifer Garner. Si Garner kasi ang naghahatid kay Ben noon sa rehab center dahil sa pagiging alcoholic nito. Ngayon ay nakikita na niya ang malaking improvement nito dahil sa tulong ni Lopez.

Isa lang daw kasi ang gusto ni Garner, ito ay ang mabuhay pa ng matagal at malusog si Ben para sa kanilang tatlong anak na sina Violet, Seraphina, at Samuel. Gusto ng aktres na nandyan pa rin si Ben para makita silang maka-graduate ng college. (Ruel Mendoza)

See Related Stories:

Jennifer, Ben nag-honeymoon sa Lake Como

JLo, Ben nagpakasal sa Georgia