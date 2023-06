Ilang toneladang frozen meat, prutas bumulaga sa 2 warehouse

Ilang toneladang frozen meat at mga prutas ang nasamsam nang salakayin ng magkakasanib na pwersa ng mga ahensya ng pamahalaan ang dalawang bodega sa Tondo, Maynila noong Martes.

Ayon kay Manila Police District (MPD) Director Police Brig. Gen. Andre Dizon, 19 na tauhan ng warehouse ang dinakip habang tinutukoy pa ang may-ari ng mga nakumpiskang kontrabando.

Bukod sa MPD, kasama sa joint operation ang mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC), Department of Agriculture (DA), Veterinary Inspection Manila (VIM) Philippine Coast Guard (PCG) at Regional Investigation Division ng National Capital Region Police Office (NCRPO).

Nakumpiska sa dalawang magkahiwalay na bodega sa Infanta sa kanto ng H. Lopez st. sa Balut, Tondo ang hindi pa matukoy na halaga ng mga puslit na karne at prutas.( Mina Navarro)