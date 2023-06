Higit 2K couple sabay-sabay kinasal swak sa Guinness 

Isa ang kasalan sa mga espesyal na araw sa mga taong nagmamahalan pero keri mo kaya na ang kasabay mo ay libo-libo?

Ito ang naging eksena sa mass wedding sa India na dinaluhan ng 2,143 na magdyowa. Inorganisa ito ng registered trust na si Shri Mahaveer Goshala Kalyan Sansthan kabilang ang Hindu at Muslim marriages.

Tumagal ito ng halos anim na oras at nakasungkit ng dalawang titula mula sa Guinness World Record. Una ay ang ‘most couples married in 12 hours’ at ang ‘most couples married in 24 hours’.

Ayon sa Guinness, “Each couple had their marriage officiated by a qualified priest or official from their respective communities. The Hindu priests came from Gayatri Parivaar, whilst the Muslim Quazies were invited from nearby areas.”

Bukod dito, present sa kasalan upang magbigay ng kanilang blessing sina Chief Minister of Rajasthan Ashok Gehlot at Cabinet Minister Pramod Jain Bhaya.

Nakatanggap din ng iba’t ibang regalo ang mga bagong kasal gaya ng alahas, higaan, kitchen utensils, TV, at refrigerator!

Ayon sa mga opisyal, layunin ng event na ito na mag-abot ng tulong sa mga kapos-pala na couple na nais ikasal at magsimula ng kanilang buhay mag-asawa. (Moises Caleon)