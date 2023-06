High school graduate P100K natanggap na regalo sa tita

Hindi baleng walang medal basta may kwarta at sana all! Ito ang komento ng mga netizen sa isang estudyante na nagtapos sa high school na nakatanggap ng P100,000 cash mula sa kanyang tita!

Nakilala ang bonggang tita na si Shiela Mae Magtoto na talaga namang super proud sa kanyang pamangkin kaya naman pinagbigyan umano niya ang hiling nitong regalo.

Aniya, “Wish Granted. Congratulations koy! Justin Lee Enad. Bahalag walay medal basta may 100k lang.”

Makikita sa uploaded na larawan ang abot-tengang ngiti ng binata.

“Always remember na lab ka ni tita,” sabi pa ni Magtoto.

Comment naman ng netizen na si Jocelyn Mijares, “Wow..mabait dn cgro ung pamangkin sinunod lht ung bilin Ng tita n mag aral Ng mabuti…”

“Mag aral ka mabuti swerte mu mahal ka ng tita muh,” paalala ni Kaiden Emeryshan Johnkier.

Saad ni Rowena De Guia, “Sanaol may ganyan tita.”

“Sa hirap ng life ng mga magnanakaw ngaun.. Baka makita kau.” ani Dinah Koh. (Moises Caleon)