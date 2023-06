Gilas pool member AJ Edu didribol sa Japan B.League

HINDI sa Pilipinas mangyayari ang professional debut ng Filipino-American center na si AJ Edu kundi sa lupain ng tinatawag na “Land of the Rising Sun.”

Ito ay matapos na pumayag ang 6-foot-10 Gilas Pilipinas pool member sa isang deal na makalaro para sa Toyama Grouses sa 2023-2024 Japan B.League season.

Inihayag din ng koponan ang pagpirma ni Edu nitong Martes.

“I’m looking forward to seeing all the fans, teammates, and everyone involved in the organization. And I will do my best on the court para sa inyong lahat,” sabi ni Edu.

Tinapos ng 23-anyos na si Edu ang kanyang collegiate career sa NCAA Division I school na Toledo kung saan naglaro siya ng 72 games at nag-average ng 3.06 points, 3.42 rebounds at 1.22 blocks.

Mabigat ang gagawin niya para sa Toyama sa kanyang rookie year pagkatapos tapusin ng Grouses ang nakaraang season ng B.League na may mababang 15-45 record sa pang-22 na pwesto.

Nakatakdang makasama si Edu sa gagawing training camp ng Gilas bago ito pumirma sa Toyama para sa 2023-2024 B.League season.

(Lito Oredo)