Discount sa mga ‘junior citizen’ tinulak

Kung ang mga senior citizen ay binibigyan ng diskwento, dapat din pagkalooban ng kahintulad na pribiliheyo ang mga “junior citizen” o mga batang edad 12 pababa.

Sa House Bill No. 8312 ni Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte, giniit nito na dapat masiguro ang sapat na suporta ng pamahalaan sa mga kabataang Pilipino lalo sa panahon ng kanilang“formative years” upang sa gayon sila’y lumaking malusog at ganap na res­ponsableng mamamayan.

“Healthcare for children is “stuck on the first 1,000 days of the child,” katuwiran ni Villafuerte.

Kabilang sa mga benepisyong nakapaloob sa panukala ay ang pagbibigay ng 20% discount at exemption mula sa value-added tax (VAT) sa pagbili ng gamot, gatas, professional fees ng doktor at home healthcare service providers, medical at dental services, admission fees sa mga places of leisure and amusement, at maging sa funeral at burial services. (Eralyn Prado)