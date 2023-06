Digong, Doc Willie, Erwin Tulfo patok sa Senate race

Lumabas sa survey ng PUBLiCUS Asia Inc. na kung ngayon gagawin ang senatorial elections, magiging Top 3 sina dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte, Doc Willie Ong at former DSWD Secretary Erwin Tulfo.

Base sa Pahayag 2023 Second Quarter Survey na isinagawa ng June 7-12 at nilahukan ng 1,500 respondents, nakakuha si Duterte ng 51% na boto.

Nasa pangalawa at pangatlong puwesto naman sina Ong at Tulfo na parehong nakakuha ng 44%.

Pasok sa Top 5 ang mga kasalukuyang senador na sina Bong Go at Imee Marcos na kapwa may 39%.

Napasama sa tinatawag na Magic 12 ang ilang natalo sa nakaraang 2022 elections gaya nina dating Manila Mayor Isko Moreno at ex-Senate President Tito Sotto sa 36%.

Gayundin sina dating Vice President Leni Robredo (28%), Harry Roque (25%) at Kiko Pangilinan (25%), na siyang bottom 3 ng Top 12.

Patok namang magbalik Senado sina Senador Ronald “Bato” dela Rosa at Panfilo “Ping” Lacson sa 35%.

Bet ding maging senador si Department of National Defense Secretary Gilbert “Gibo” Teodoro sa 31%. Si Tulfo lamang ang newcomer na nakapasok sa Top 12, na dinomina ng mga batikan nang politiko. (Issa Santiago)

See Related Stories:

Leni, Kiko, Bam ‘kamote’ sa Senate race

Pia, Francis, Lito, Bong laglag sa Senate Top 12